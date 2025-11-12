Челябинск примет Суперкубок России по баскетболу 3×3

Сильнейшие команды страны сразятся за трофей в рамках фестиваля «Курчатов Баскет»

Челябинск выиграл право на проведение Суперкубка по баскетболу 3×3! За престижный трофей поборются сильнейшие мужские и женские команды страны — чемпионы и обладатели Кубка России. Мероприятие дополнит масштабный фестиваль «Курчатов Баскет», в программе которого запланированы игры с участием как профессиональных, так и любительских команд.

В Суперкубке по баскетболу 3×3 выступят четыре команды. В мужском турнире за трофей поборются: Bionord PRO (Пермь) и «Курчатов» (Челябинск), в женском — «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) и «Десерт» (Екатеринбург). Такого права эти клубы добились, став победителями чемпионата и Кубка страны.

Турнир состоится в рамках масштабного фестиваля «Курчатов Баскет», который также будет включать матчи по баскетболу 3×3 для ведущих мужских и женских команд России, турнир по баскетбольному двоеборью, а также любительские игры 3×3 для взрослых и детей.

Суперкубок России по баскетболу 3×3 пройдет 6 декабря в челябинском УСК «УралГУФК».

Возрастное ограничение: 6+