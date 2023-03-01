Челябинские спортсмены выступят на Кубке Евразии по фристайлу в «Солнечной долине»

Фристайлеры уже прибыли на Южный Урал и начали готовиться к соревнованиям

Уже в эти выходные, 4 марта, в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В турнире примут участие четыре южноуральских спортсмена. Также лучшие фристайлеры России и Белоруссии уже прибыли в Челябинскую область и начали подготовку к соревнованиям, сообщает региональный Минспорт.В общей сложности в международных соревнованиях примут участие 56 спортсменов из России и Беларуси, среди них четверо фристайлеров из Челябинской области. В мужских состязаниях выступят многократный чемпион России по фристайлу, победитель Кубка Европы Игорь Омелин, а также Артем Семенов и Дмитрий Соколов.Среди женщин Челябинскую область представит участница Олимпийских игр 2014, 2018, 2022 годов, многократная чемпионка России Анастасия Чирцова. Также на турнире в «Солнечной долине» выступит уроженка Миасса Варвара Корепанова.Кубок Евразии пройдет в новом для южноуральцев формате Round Robin («Раунд Робин»). Он уже опробован на этапах Кубка России по фристайлу и заключается в том, что каждый участник проедет с каждым. За заезд будут начисляться очки. Спортсмен, набравший большее количество очков, проходит в финальную часть соревнований, в которой выступят по 8 лучших мужчин и женщин.Добавим, что на предстоящем Кубке Евразии по фристайлу в «Солнечной долине» болельщиков ждет не только выступление сильнейших спортсменов страны, но и большая развлекательная программа, апогеем которой станет 40-минутное выступление группы Gayazov Brothers, авторов хита «Малиновая „Лада“».