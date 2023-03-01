Уже в эти выходные, 4 марта, в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В турнире примут участие четыре южноуральских спортсмена. Также лучшие фристайлеры России и Белоруссии уже прибыли в Челябинскую область и начали подготовку к соревнованиям, сообщает региональный Минспорт.
В общей сложности в международных соревнованиях примут участие 56 спортсменов из России и Беларуси, среди них четверо фристайлеров из Челябинской области. В мужских состязаниях выступят многократный чемпион России по фристайлу, победитель Кубка Европы Игорь Омелин, а также Артем Семенов и Дмитрий Соколов.
Среди женщин Челябинскую область представит участница Олимпийских игр 2014, 2018, 2022 годов, многократная чемпионка России Анастасия Чирцова. Также на турнире в «Солнечной долине» выступит уроженка Миасса Варвара Корепанова.
Кубок Евразии пройдет в новом для южноуральцев формате Round Robin («Раунд Робин»). Он уже опробован на этапах Кубка России по фристайлу и заключается в том, что каждый участник проедет с каждым. За заезд будут начисляться очки. Спортсмен, набравший большее количество очков, проходит в финальную часть соревнований, в которой выступят по 8 лучших мужчин и женщин.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес