Руководитель «Солнечной долины» вошел в комиссию по туризму Госсовета РФ

Первое заседание с участием Олега Сиротина пройдет 19 апреля

Председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина» и вице-президент «Опоры России» Олег Сиротин вошел в состав комиссии «Туризм, физическая культура и спорт» Госсовета РФ и в состав подкомиссии «Туризм». Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Опора России».



Первое заседание с участием Олега Сиротина запланировано на 19 апреля. Оно пройдет под руководством председателя комиссии губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

«В рамках мероприятия участники поднимут вопросы формирования благоприятных условий для создания туристской инфраструктуры на землях лесного фонда, а также реализации отдельных мер перечня поручений президента России Владимира Путина от 30 октября 2022 года по итогам заседания Президиума Госсовета РФ по вопросам развития туризма в стране», — сказали в пресс-службе.

Олег Сиротин занял должность вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» осенью прошлого года.