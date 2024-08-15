Челябинские спортсмены стали победителями Кубка мира по шахбоксу

Золотые медали завоевали четыре воспитанника спортшколы «Буревестник»

В Чебоксарах завершились два представительных турнира по шахбоксу — Гран-при и Кубок мира. Четыре золотые медали на турнирах добыли воспитанники челябинской спортшколы «Буревестник». Победителями соревнований стали Вадим Кириллов, Сергей Файзуллоев, Сухроб Махмадзода и Михаил Немцев, сообщает региональная Федерация шахбокса.

Международный Гран-при по шахбоксу и Кубок мира по шахбокс-фиту собрал сильнейших спортсменов из России, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Турции. Отправились в Чебоксары и представители Челябинской области.

Четыре наших земляка завоевали золотые медали. В шахбокс-фите (здесь участники не бьются друг с другом, а соревнуются в количестве ударов по боксерским мешкам) победителями соревнований стали Вадим Кириллов (возрастная категория 11-14 лет) и Сергей Файзуллоев (15-17 лет). В классическом шахбоксе победы одержали Сухроб Махмадзода и Михаил Немцев. Всех победителей соревнований подготовил тренер Алексей Шаховский.

Отметим, что ранее, в марте этого года, шесть южноуральских спортсменов завоевали медали на чемпионате России по шахбоксу. В Челябинске создали хорошие условия для занятий шахбоксом на базе спорткомплекса ЮУрГУ. Здесь объявили набор детей в секцию. Заниматься этим необычным видом спорта, сочетающим в себе шахматы и бокс, могут дети начиная с 12-летнего возраста.