Челябинская спортсменка завоевала титул чемпионки мира по шахбоксу

Это уже вторая золотая медаль в карьере Амины Ахмадулиной

На чемпионате мира по шахбоксу, прошедшем в Ереване (Армения) золотую медаль завоевала челябинская студентка ЮУрГУ Амина Ахмадулина. В финальном бою она одержала победу над трехкратной чемпионкой мира Алиной Раф из Германии. Это уже второй титул челябинской спортсменки, ранее она завоевала золото на подобных соревнованиях в 2022 году, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Статусный турнир по шахбоксу принимал Ереван. Причем российские спортсмены выступали на соревнованиях с национальной символикой и флагом. Челябинская область делегировала на турнир трех спортсменов. После успешного выступления на чемпионате России — 2024, который прошел в южноуральской столице, в составе национальной команды в Армению отправились Амина Ахмадулина, Артем Слдоян и Михаил Немцев.

Лучше других выступила студентка ЮУрГУ, воспитанница СШОР «Буревестник» Амина Ахмадулина. Она завоевала золотую медаль, победив в финале сильную спортсменку из Германии Алину Раф. Причем немка ранее трижды становилась чемпионкой мира.

Отметим, что еще один южноуральский спортсмен, Михаил Немцев, стал обладателем серебряной медали. В командном зачете сборная России заняла первое место. На второй строчке представители Франции, на третьей — Германии.

Напомним, что Амина Ахмадулина ранее уже становилась чемпионкой мира по шахбоксу. В 2022 году она завоевала золотую медаль на соревнованиях в турецкой Анталье.