В Челябинске впервые проведут финал Кубка России по шахбоксу

В рамках турнира состоятся два титульных поединка

Необычные и представительные соревнования пройдут в Челябинске: 22 февраля состоится финал Кубка России по шахбоксу. В рамках этого события состоится гала-вечер, на котором пройдут два титульных поединка с участием чемпионов мира по этому виду спорта. В нем выступят челябинские шахбоксеры, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Соревнования по шахбоксу в Челябинске пройдут на двух площадках. 20 и 21 сентября состоятся предварительные поединки Кубка России. Их проведут во Дворце спорта ЮУрГУ, где был открыт современный центр студенческого шахбокса «Шах и раунд». А 22 сентября в 17:00 состоится гала-вечер — финальные поединки турнира, а также два титульных поединка за звание чемпиона России с участием сильнейших челябинских спортсменов.





В титульных боях встретятся звезды российского шахбокса, которые становились победителями и призерами чемпионатов мира:

Амина Ахмадулина (Челябинск) — Екатерина Петручкова (Санкт-Петербург);

Артем Слдоян (Челябинск) — Александр Смирнов (Рязань).

«Турнир такого уровня в Челябинске пройдет впервые. Это большая честь и ответственность для нас. С нетерпением жду и своего выступления. В титульном бою мне будет противостоять сильная соперница, она становилась чемпионкой мира в этом году. Сейчас я усердно готовлюсь к поединку — хочу показать красивый бой и победить», — рассказала Первому областному чемпионка мира — 2023 Амина Ахмадулина.

Отметим, что билеты на спортивное событие уже поступили в продажу. Приобрести их можно по ссылке. Гала-вечер Кубка России по шахбоксу состоится 22 сентября в 17:00 в Центре международной торговли (конгресс-холл) по адресу проспект Ленина, 35.

Напомним, что шахбокс — это новый вид спорта, который сочетает в себе бокс и шахматы. В нем соперники поочередно играют в шахматы и боксируют до тех пор, пока один из них не выиграет, поставив мат или нокаутировав противника. Челябинск является одним из центров развития этого вида спорта в России.



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