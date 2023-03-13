В Уфе завершился чемпионат России по шорт-треку. Челябинские спортсменки Анна Матвеева и Екатерина Ефременкова удачно выступили на соревнованиях. Они завоевали золотые медали на дистанции 500 и 1000 метров соответственно, сообщает региональный Минспорт.
В течение нескольких дней конькобежцы со всей страны боролись за награды на отдельных дистанциях и в эстафете. В первый день участница Олимпийских игр и одна из лидеров национальной команды челябинка Екатерина Ефременкова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м, уступив соперницы из Свердловской области в семь сотых секунды.
На следующий день турнира другая челябинская спортсменка Анна Матвеева завоевала золото на дистанции 500 метров и стала чемпионкой России. В заключительный день соревнований свой высочайший уровень подтвердила Екатерина Ефременкова, победив на дистанции 1000 м.
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