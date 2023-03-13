Челябинские спортсменки стали чемпионками России по шорт-треку

Золотые медали завоевали Екатерина Ефременкова и Анна Матвеева

В Уфе завершился чемпионат России по шорт-треку. Челябинские спортсменки Анна Матвеева и Екатерина Ефременкова удачно выступили на соревнованиях. Они завоевали золотые медали на дистанции 500 и 1000 метров соответственно, сообщает региональный Минспорт.В течение нескольких дней конькобежцы со всей страны боролись за награды на отдельных дистанциях и в эстафете. В первый день участница Олимпийских игр и одна из лидеров национальной команды челябинка Екатерина Ефременкова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м, уступив соперницы из Свердловской области в семь сотых секунды.На следующий день турнира другая челябинская спортсменка Анна Матвеева завоевала золото на дистанции 500 метров и стала чемпионкой России. В заключительный день соревнований свой высочайший уровень подтвердила Екатерина Ефременкова, победив на дистанции 1000 м.Добавим, что Екатерина Ефременкова выступает не только в шорт-треке, но и в конькобежном спорте. Ранее челябинка завоевала медали на Кубке России по конькобежному спорту, который проходил в Челябинске, и на чемпионате России по многоборьям.