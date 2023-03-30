В Челябинске состоится юниорское первенство России по шорт-треку

Южноуральскую команду на соревнованиях представят две спортсменки

Завтра, 31 марта, в Челябинске стартует первенство России среди юниоров и юниорок по шорт-треку. В течение трех дней перспективные спортсмены разыграют звания сильнейших в стране в личном первенстве и эстафетах. Южноуральская команда будет представлена на соревнованиях двумя спортсменками, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по шорт-треку.

Право выступить на главном юниорском старте сезона получили победители и призеры окружных соревнований. Челябинская область заявила на турнир двух спортсменок — наш регион представят Мария Труханова и Лика Неустроева.

Программа соревнований рассчитана на три дня. В первый день состоятся забеги на отдельных дистанциях и церемония открытия (12:00). В субботу, 1 апреля, состязания пройдут с 12:00 до 17:30, 2 апреля — с 11:00 до 15:00. Вход свободный.

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