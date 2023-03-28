В Челябинске наградили лучших спортсменов на «Балу чемпионов»

Сильнейших атлетов города по итогам 2022 года чествовали в гранд-отеле «Видгоф»

В Челябинске прошел ежегодный «Бал чемпионов». На нем глава города Наталья Котова и начальник управления по ФКиС Максим Клещевников наградили наших титулованных спортсменов, проявивших себя в 2022 году, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации города Челябинска.

«Мы гордимся достижениями челябинских спортсменов, видим, с каким трудом они преодолевают все трудности на пути к победе. „Бал чемпионов“ мотивирует их на новые свершения, подчеркивает их значимость в жизни города», — обратился к собравшимся Максим Клещевников.

В различных номинациях победу одержали и были награждены: Татьяна Минина («Искусство сокрушать», тхэквондо), Марк Абдракипов («Искусство воплощать», парусный спорт), Оксана Степанова («Искусство побеждать», гиревой спорт), Дмитрий Черняев («Искусство вдохновлять», плавание ПОДА), Никита Базюк («Искусство укрощать», конькобежный спорт), Александра Овсянникова («Искусство преодолевать», легкая атлетика) и многие другие наши земляки.

Не забыли и про командные виды спорта. Так, в номинации «Искусство восхищать» награды получили волейболистки из СШОР «Юность-Метар», проявившие себя на первенстве России.