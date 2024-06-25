Челябинские самбисты завоевали золотые медали чемпионата России

Призерами соревнований стали Таисия Киреева и Александр Куликовских

В Верхней Пышме завершился чемпионат России по пляжному самбо. В личном первенстве бронзовую медаль завоевала челябинка Таисия Киреева. Она же с Александром Куликовских стала победителем командных состязаний в составе сборной УрФО, сообщает результаты соревнований Всероссийская федерация самбо.

Национальный чемпионат по пляжному самбо проводился в нашей стране в четвертый раз. Первые два турнира прошли в Анапе, в прошлом году состязания принял Оренбург. В этот раз ответственный старт доверили провести Свердловской области. На соревнованиях в Верхней Пышме проходил отбор сильнейших спортсменов страны для участия в чемпионате мира, который пройдет в Марокко в начале сентября.

«Это одна из самых молодых дисциплин в самбо, которую мы осваиваем. Сейчас уже видно, что она займет достойное место среди других дисциплин. У нас уже появились первые заслуженные мастера, которые получили высшее спортивное звание именно за пляжное самбо. Мы видим у них большие перспективы», — считает исполнительный директор Всероссийской федерации самбо Анастасия Кондратьева.

Челябинскую область на ЧР-2024 представляли три спортсмена. К сожалению, пробиться в состав сборной России на чемпионат мира им не удалось. В личном первенстве обладателем бронзовой медали стала Таисия Киреева. Она стала призером в весовой категории до 72 килограммов. В полуфинальном поединке она уступила Карине Черевань из Московской области.

Чемпионат России по пляжному самбо. Женщины, весовая категория до 72 кг:

1. Екатерина Оноприенко (Свердловская область).

2. Карина Черевань (Московская область).

3. Ксения Задворнова (Татарстан).

3. Таисия Киреева (Челябинская область).

Зато наши земляки праздновали победу во второй день турнира. В командных состязаниях в составе сборной УрФО золотые медали завоевали Таисия Киреева и Александр Куликовских. Они тренируются под руководством тренеров Андрея Вострикова и Салавата Мингазова.

Напомним, что в январе этого года в Челябинской области был создан региональный Центр спортивной подготовки по самбо. Его возглавил вице-президент Федерации самбо Челябинской области Сергей Пруцков.