Челябинка Дина Гизатулина выиграла турнир по самбо на Всероссийской универсиаде

Бронзовыми призерами соревнований стали Елена Шманина и Ульяна Сурикова

В Уфе завершились соревнования по самбо на IX Всероссийской летней универсиаде — 2024. Яркую победу на турнире одержала челябинка Дина Гизатулина. Она выиграла все поединки в весовой категории до 72 кг. Обладательницами бронзовых наград стали Елена Шманина и Ульяна Сурикова, а сборная УралГУФК заняла шестое место в командном зачете, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Челябинскую область в состязаниях по самбо на IX Всероссийской летней универсиаде представляла команда УралГУФК. В Уфу отправились восемь студентов вуза под руководством тренера Юлии Чибичик.

Золотую медаль в соревнованиях в весовой категории до 72 кг среди женщин завоевала Дина Гизатулина. Челябинская спортсменка выиграла все свои поединки. Бронзовыми призерами стали Елена Шманина (50 кг) и Ульяна Сурикова (59 кг). В шаге от пьедестала остановились Екатерина Артамонова (65 кг), Егор Кауфман (64 кг) и Данила Сиряк (98 кг).

Сборная УралГУФК заняла итоговое 6‑е место в командном зачете. Отметим, что многие участники соревнований по самбо успешно выступают в соревнованиях по дзюдо. Так, Дина Гизатулина становилась ранее чемпионкой России, а Егор Кауфман накануне выступил на Russian Judo Tour — 2024 в Челябинске.