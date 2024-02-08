В Челябинске создали региональный Центр спортивной подготовки по самбо

Он позволит вывести на новый уровень развития национальный вид спорта на Южном Урале

В Челябинской области начал свою работу региональный Центр спортивной подготовки по самбо, который возглавил Сергей Пруцков. Об этом стало известно сегодня, 8 февраля, на мероприятии, посвященном подведению итогов Федерации самбо Челябинской области в 2023 году. Спортивные руководители наградили лучших спортсменов и тренеров, а также поделились планами на текущий год, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед началом мероприятия заместитель министра спорта Челябинской области Анна Кодина сообщила всем присутствующим, что с 16 января этого года начал работу региональный Центр спортивной подготовки по самбо. Его возглавил вице-президент Федерации самбо Челябинской области Сергей Пруцков.

«Это маленький шаг к тому, чтобы наш национальный вид спорта вышел на новый уровень своего развития. Создание центра позволит объединить существующие школы и секции, которые развивают самбо. Не сомневаюсь, что это приведет к тому, чтобы наши спортсмены добивались новых высот и побед на соревнованиях разного уровня», — добавила Анна Кодина.

Президент Федерации самбо Челябинской области Павел Избрехт отметил, что в 2023 году в регионе были открыты пять новых спортивных школ и отделений по самбо — в Челябинске, Златоусте и селе Октябрьском.

В этом году в планах открыть еще семь таких учреждений. В уходящем году на Южном Урале было проведено немало значимых соревнований. Среди них выделяется командный турнир по боевому самбо, посвященный кавалерам ордена Мужества и Героям России, прошедший в челябинском ДС «Метар-Спорт».

Достойно выступили наши земляки и на международных соревнованиях. Так, в 2023 году у южноуральских самбистов в активе золото на Кубке мира, два серебра на Кубке России, 49 спортсменов стали победителями чемпионатов и первенств страны. На международной арене отличились Ева Огнивова и Таисия Киреева, успешно совмещающие карьеру в самбо и дзюдо.

Последняя не смогла присутствовать на мероприятии, поскольку проходит сейчас учебно-тренировочные сборы в Беларуси. Поэтому в центре внимания была Ева Огнивова. Со своим наставником Андреем Морозовым она получила денежные сертификаты, дипломы и грамоты от министерства спорта Челябинской области и региональной федерации самбо.

«Приятно, что о наших успехах не забывают, оказывают всестороннюю поддержку и внимание. Это дает стимул работать дальше, совершенствовать свое мастерство. У меня большие планы, цели и задачи. Ставку планирую сделать на дзюдо, это олимпийский вид спорта. Но не собираюсь забывать и о самбо, здесь мне тоже есть кому и что доказывать», — рассказала Ева Огнивова корреспонденту ИА «Первое областное».

Не забыли и про маму спортсменки, Ульяну Сергеевну. Президент Федерации самбо Челябинской области Павел Избрехт поблагодарил ее за воспитание замечательной дочери и сильной спортсменки, вручив денежный сертификат.

Руководитель регионального Центра спортивной подготовки по самбо Сергей Пруцков отметил, что за последние годы в регионе при поддержке губернатора удалось значительно укрепить материально-техническую базу. Это позволило самбистам достойно представить регион на всероссийских стартах.

«У самбистов появился свой дом, где мы рады видеть всех. Наши спортсмены получат возможность тренироваться в хороших условиях под руководством ведущих специалистов. Общими усилиями мы сможем поднять престиж и значимость нашего национального вида спорта», — добавил Сергей Пруцков.

В завершение мероприятия заместитель председателя ЧРОО «Динамо» Сергей Болгар напомнил, что самбо зародилось в Челябинской области именно в обществе «Динамо». Произошло это еще в 30-х годах прошлого века. Те традиции, которые были заложены нашими тренерами и спортсменами, достойно продолжает нынешнее поколение людей, неравнодушных к самбо.