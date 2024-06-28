Две челябинские самбистки стали призерами первенства России

На соревнованиях в Кемерове медали завоевали Татьяна Соцкова и Серафима Скатерная

В Кемерове завершилось первенство России по самбо среди кадетов (14—16 лет), в котором приняли участие более 800 атлетов. Две медали на соревнованиях завоевали спортсменки из Челябинской области. Серафима Скатерная стала обладательницей серебряной награды, а Татьяна Соцкова — бронзовой, сообщает результаты первенства страны Всероссийская федерация самбо.

Состязания прошли на «Кузбасс-Арене» в Кемерове. В них приняли участие более 800 спортсменов из 69 регионов страны. В течение четырех дней юноши и девушки 14—16 лет боролись за награды в своих весовых категориях. Победители получали возможность войти в состав национальной сборной для участия в первенстве мира, которое пройдет осенью в городе Ларнаке (Кипр).

Спортсмены Челябинской области не смогли завоевать медали и выиграть путевки на первенство мира. Но стали призерами соревнований в двух категориях. Так, серебряным призером стала Серафима Скатерная, бронза на счету Татьяны Соцковой. Обе девушки занимаются под руководством тренера Анатолия Плотникова.

Отметим, что в эти же дни сильнейшие самбисты страны боролись за награды чемпионата России по пляжному самбо. В составе сборной УрФО золотые медали завоевали челябинцы Таисия Киреева и Александр Куликовских.