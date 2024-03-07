Две челябинские самбистки завоевали бронзовые медали на чемпионате России

Призерами соревнований стали Дина Гизатулина и Таисия Киреева

В Брянске завершился чемпионат России по самбо, на котором две медали завоевали спортсменки Челябинской области. Обладательницами бронзовых наград стали Дина Гизатулина и Таисия Киреева. Они также завоевали право принять участие в составе сборной России на Кубке мира, сообщает результаты соревнований Всероссийская федерация самбо.

Чемпионат России по самбо прошел в нашей стране в 74-й раз. В этот раз турнир принял Брянск, где за звания победителей и призеров соревнований боролись около 700 спортсменов. Кроме того, по итогам соревнований был сформирован состав сборной России для участия в крупных международных стартах. Так, победители турнира выступят на чемпионате мира, серебряные призеры — на чемпионате Европы, а обладатели бронзовых наград — на Кубке мира.

Достойно выступили на соревнованиях и две спортсменки Челябинской области. Таисия Киреева и Дина Гизатулина завоевали бронзовые медали. Они стали призерами в весовых категориях до 72 и 80 кг соответственно. Отметим, что обе успешно совмещают два вида спорта — самбо и дзюдо.

Самбо. Чемпионат России. Женщины:

До 72 кг.

1. Олеся Посылкина (Свердловская область).

2. Ксения Задворнова (Татарстан).

3. Таисия Киреева (Челябинская область).

3. Дарья Казанцева (Омская область).

До 80 кг.

1. Дарья Речкалова (Свердловская область).

2. Алена Прокопенко (Санкт-Петербург).

3. Дина Гизатулина (Челябинская область).

3. Елена Алленова (Тульская область).

Дина Гизатулина представляет СШОР им. Г. Веричева (тренеры Морис Юсупов и Андрей Востриков). Таисия Киреева выступает на соревнованиях под флагом спортобщества «Динамо» (тренеры Салават Мингазов и Андрей Востриков). Обе спортсменки завоевали право выступить на Кубке мира в Кыргызстане.

На чемпионате России по самбо победу в неофициальном командном зачете одержали спортсменки из Москвы (5 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей). На втором месте команда Свердловской области (3, 5, 8), на третьем — самбистки из Нижегородской области (3, 3, 1).