Челябинские пловцы завоевали 45 медалей на чемпионате и первенстве УрФО

Победители и призеры выступят на всероссийских соревнованиях

Сегодня, 24 марта, в челябинском бассейне «Строитель» завершился чемпионат и первенство УрФО по плаванию. На соревнованиях успешно выступили спортсмены Челябинской области, которые завоевали 45 медалей различного достоинства. Эти старты являются заключительным этапом отбора на чемпионат России, который пройдет 17—20 апреля в Казани, сообщает региональный Минспорт.Сборная Челябинской области представила сильный состав на домашнем чемпионате УрФО. Среди них и те, кто уже становился призером первенств и чемпионатов страны. За звание лучших в округе также боролись сборные Ханты-Мансийского автономного округа — ЮГРА, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской, Свердловской, Курганской областей.В общей сложности южноуральская команда завоевала 45 медалей на чемпионате УрФО. В личном зачете 11 золотых, 9 серебряных, 19 бронзовых медалей, а в эстафете — одно серебро и пять бронзовых наград. Впереди южноуральских пловцов ждут важнейшие соревнований — чемпионат России, который пройдет с 17 по 20 апреля в Казани.Напомним, что ранее челябинская спортсменка Валерия Шабалина стала одной из героинь завершившегося в Йошкар-Оле чемпионата России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Трехкратная паралимпийская чемпионка завоевала пять золотых медалей.