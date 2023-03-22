Челябинка Валерия Шабалина одержала пять побед на чемпионате России по плаванию

Она стала героиней соревнований среди лиц с интеллектуальными нарушениями

Спортсменка из Челябинска Валерия Шабалина стала одной из героинь завершившегося в Йошкар-Оле чемпионата России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Трехкратная паралимпийская чемпионка завоевала пять золотых медалей, подтвердив звание сильнейшей спортсменки страны, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по адаптивным видам спорта.

На соревнованиях в столице Республики Марий Эл были представлены 300 спортсменов из 40 регионов страны. Челябинская область делегировала на чемпионат трех спортсменов. Среди них — Валерия Шабалина (тренер Татьяна Новикова), Екатерина Попова и Александр Савенков (тренер — Григорий Дубинкин). Кроме того, пять наших земляков выступили в первенстве России: Георгий Борисов (тренер Григорий Дубинкин), Надежда Вахрушева, Анастасия Гиберт, Андрей Глазунов и Артем Клименко (тренер — Наталья Евдакова).

Героиней чемпионата России — 2023 (спорт ЛИН) стала Валерия Шабалина. Она одержала победы в следующих видах программы: 100 м (спина), 200 м (комплекс), 200 м (вольный стиль), 50 м (баттерфляй) и 100 м (баттерфляй). Кроме того, в ее активе серебро на дистанции 50 метров на спине. На аналогичной дистанции, но в плавании вольным стилем, серебро также у Екатерины Поповой.

На первенстве России лучше других проявил себя Артем Клименко. У него три медали в личном первенстве: золото на дистанции 50 м на спине, а также серебряные награды на 50 метров вольным стилем и брассом. Еще две медали южноуральские пловцы завоевали в эстафетах: серебро у девушек 4×100 вольным стилем (Валерия Шабалина, Надежда Вахрушева, Анастасия Гиберт, Екатерина Попова) и бронза в смешанной эстафете 4×100 м (Валерия Шабалина, Екатерина Попова, Артем Клименко и Александр Савенков).

Таким образом, по итогам соревнований у Валерии Шабалиной 8 медалей (5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая). Напомним, ранее челябинка успешно выступила на летних Паралимпийских играх в Токио. В составе сборной России она завоевала три золотые и одну серебряную медали.