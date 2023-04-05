Стал известен состав сборной Челябинской области на чемпионат России — 2023 по плаванию

В заявку южноуральской команды вошли 12 спортсменов

Всероссийская федерация плавания (ВФП) обнародовала полный состав участников предстоящего в Казани чемпионата России — 2023. В главном старте года выступят 760 спортсменов из 60 регионов. Челябинскую область представят 12 спортсменов, в том числе и трехкратная победительница Паралимпийских игр — 2020 в Токио Валерия Шабалина.

Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта. Уже известно, что национальный чемпионат соберет представительный состав участников, в нем выступят практически все лидеры сборной России. В общей сложности выступят 760 спортсменов из 60 регионов. При этом право принять участие в турнире получили только победители и призеры чемпионатов округов.

В чемпионате России — 2023 по плаванию в Казани выступят 12 спортсменов Челябинской области. Обращает на себя внимание присутствие в списке трехкратной чемпионки Паралимпийских игр — 2020 в Токио Валерии Шабалиной — самой титулованной российской спортсменки среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Помимо нее в состав команды вошли: Арсений Борунов, Даниил Бутюгин, Ярослав Верещагин, Михаил Григорьев, Матвей Дудник, Платон Ишпахтин, Андрей Коробейщиков, Екатерина Гузик, Софья Колесникова и Ксения Терягова. Еще один спортсмен, Александр Михайлов, выступит на турнире, представляя Челябинскую и Тюменскую области.

Соревнования пройдут с 16 по 21 апреля. Спортсмены разыграют 32 комплекта наград в олимпийских дисциплинах плавания. Напомним, что с 21 по 24 марта в челябинском бассейне «Строитель» прошли чемпионат и первенство УрФО, на которых южноуральская команда завоевала 45 медалей.