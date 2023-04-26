Спортсменка из Златоуста впервые стала победителем первенства России по плаванию

Екатерина Гузик завоевала золото на дистанции 200 метров на спине

На проходящем первенстве России в Саранске золотую медаль Челябинской области принесла спортсменка из Златоуста Екатерина Гузик. Она заняла первое место на дистанции 200 метров на спине с результатом 2.18,19. Это ее личный рекорд и первая победа в карьере на первенстве России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первенство России среди юношей (15—16 лет) и девушек (13—14 лет) — это главный старт сезона для перспективных спортсменов страны этого возраста. Около 1000 пловцов заявились на эти соревнования, среди них и пять представителей Челябинской области. Первый день турнира принес южноуральской команде золотую медаль. Ее завоевала спортсменка из Златоуста Екатерина Гузик.

На дистанции 200 метров на спине главными фаворитами были спортсменки из Москвы — в финальном заплыве были представлены 5 (!) девушек из столицы России. Однако самой быстрой и прыткой оказалась воспитанница Дарьи Колесниковой. Екатерина Гузик сумела грамотно распределить силы по дистанции и на финише оказаться первой с результатом 2.18,19 — это личный рекорд спортсменки.

«Я безумно рада этой победе и нахожусь в легком шоке. Ехала на соревнования и надеялась занять хотя бы третье место. Ну никак не ожидала, что получится победить, да еще и с личным рекордом. Я думала, что на таких соревнованиях мне сделать это будет невозможно», — рассказала Екатерина Гузик корреспонденту ИА «Первое областное».

Серебряные и бронзовые медали достались спортсменкам из Москвы — Кире Ребровой (2.18,50) и Дарье Хлебниковой (2.19,96) соответственно.

В Федерации плавания Челябинской области этот успех связывают с ощутимой поддержкой, которую ей оказывают в правительстве региона. Стабильное финансирование и внимание позволили разработать комплексный подход в подготовке спортсменов высокого уровня и ближайшего резерва.

«Еще в 2021 году на чемпионат России проходили отбор 5 спортсменов Челябинской области, в прошлом году на главном национальном старте выступали 8 наших земляков, а в этом — уже 12. Наметился рост результатов и у перспективных ребят в юниорском возрасте», — отмечают в региональной федерации плавания.

Напомним, что в Челябинске успешно функционируют Центр спортивной подготовки по водным видам спорта «Аквамарин» (директор Олег Симонов), а также СШОР-7 по водным видам спорта (старший тренер Семен Полонский).

В плавательном бассейне «Строитель» была открыт пристрой к спорткомплексу с еще одной ванной, которая позволила увеличить пропускную способность объекта и дала возможность спортсменам проводить полноценный учебно-тренировочный процесс.