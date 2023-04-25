Пять южноуральских пловцов стартуют на первенстве России в Саранске

В соревнованиях выступят юноши 15—16 лет и девушки 13—14 лет

Сегодня, 25 апреля, в Саранске стартует первенство России по плаванию, в котором выступят около 1000 участников — юноши 15—16 лет и девушки 13—14 лет. По результатам отборочных соревнований в столице Мордовии выступят пять спортсменов Челябинской области, сообщает региональная федерация плавания.

Первенство России в Саранске пройдет с 25 по 29 апреля. В течение пяти дней сильнейшие юноши (15—16 лет) и девушки (13-14 лет) разыграют по 37 комплектов наград. Выступят в главном старте национального первенства и пять представителей Челябинской области — Екатерина Гузик, Елизавета Пазуха, Дарья Чистова, Арина Берсенева и Игорь Архангельский. Такого права они добились, успешно пройдя отбор на первенстве УрФО, которое проводилось с 21 по 24 марта.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится сегодня, 25 апреля, в 19:45 по челябинскому времени. Ежедневно в 11:00 стартуют предварительные заплывы, в 20:00 — финалы. Прямые трансляции финальных заплывов будут показаны на телеканале «Старт». Комментировать соревнования будет двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов. Онлайн-результаты доступны на сайте Всероссийской федерации плавания.