Челябинские пловцы стали победителями Спартакиады МЧС России

Золотую медаль в личном первенстве завоевал Михаил Григорьев

В Республике Коми завершился чемпионат по плаванию Спартакиады МЧС России. В составе сборной УрФО победителями соревнований стали спортсмены Челябинской области. Также в их активе — три награды в личном первенстве, в том числе золотая медаль, которую завоевал Михаил Григорьев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В Спартакиаде МЧС России по плаванию приняли участие восемь сильнейших коллективов чрезвычайного ведомства Уральского, Приволжского, Центрального, Сибирского, Северо-Западного, Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Победу в командном зачете одержала команда УрФО. В ее составе медали в личном первенстве завоевали три спортсмена Челябинской области. Победителем соревнований стал Михаил Григорьев, в активе Дениса Давыдова и Дениса Денисова — бронзовые награды.

Напомним, что накануне отличилась и сотрудник Копейского пожарно-спасательного гарнизона Дарья Друзь. Южноуральская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, прошедшем в Турции.