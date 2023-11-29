Более 400 пловцов сразятся за Кубок губернатора Челябинской области

Соревнования пройдут 22 декабря в бассейне «Строитель»

Стала известна дата проведения Кубка губернатора Челябинской области по плаванию — соревнования пройдут 22 декабря на базе бассейна «Строитель». Это уже третьи по счету подобные состязания, в этом году организаторы ожидают более 400 участников со всех уголков области, сообщает региональная федерация плавания.

В прошлом году обладателями «Кубка Губернатора Челябинской области по плаванию» стали челябинец Денис Хужин и Елизавета Неволина из Златоуста. В этот раз готовы им бросить вызов и другие перспективные звездочки южноуральского плавания. В общей сложности на старт выйдут более 400 спортсменов со всех уголков Челябинской области.

«Кубок губернатора Челябинской области по плаванию проводится с 2021 года. Соревнования традиционно пройдут в бассейне „Строитель“. После обновления эта площадка способна принимать старты самого высокого уровня. Благодаря строительству новой 25-метровой ванны комплекс получил возможность разгрузить основной бассейн и увеличить пропускную способность», — отмечают в штабе региональной федерации плавания.

Соревнования пройдут под руководством Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с региональным Центром спортивной подготовки по водным видам спорта «Аквамарин» и Федерацией плавания Челябинской области. Соорганизатором Кубка выступит Фонд поддержки спорта.

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