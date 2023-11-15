Стал известен состав южноуральской команды на чемпионат России по плаванию

Южный Урал на соревнованиях в Санкт‑Петербурге представят 15 спортсменов

Сегодня, 15 ноября, определился состав сборной Челябинской области по плаванию на чемпионат России — 2023, который пройдет 20—25 ноября в Санкт-Петербурге. В заявку южноуральской команды вошли 15 спортсменов, которые отправятся в город на Неве под руководством тренера Семена Полонского, сообщает региональная федерация плавания.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде (в 25-метровом бассейне) примет питерский ДВВС «Невская волна». В соревнованиях выступят сильнейшие спортсмены страны, которые сумели выполнить все этапы отборочных соревнований. Среди них и 15 южноуральских атлетов.

В заявке сборной Челябинской области как уже опытные спортсмены, так и перспективная молодежь, для которой предстоящий турнир станет дебютным. Лидерами команды являются мастера спорта Софья Колесникова, Михаил Григорьев, Арсений Борунов, Михаил Ионов, Платон Ишпахтин, Андрей Коробейщиков и Александр Останин. Помимо них выступят кандидаты в мастера спорта Дарья Енютина, Ульяна Кобелева, Елизавета Неволина, Ксения Терягова, Ева Федорова, Анастасия Шевченко, Даниил Львов и Илья Кобахидзе.





На ЧР-2023 в Санкт-Петербурге в течение 6 дней спортсмены разыграют 48 комплектов наград. Уже подтвердили свое участие звезды российского плавания, в том числе Евгений Рылов, Климент Колесников, Мартин Милютин, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Евгения Чикунова, Андрей Минаков и другие. После длительного перерыва выйдет на плавательную дорожку трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.

Помимо российских пловцов, в соревнованиях примут участие спортсмены из Беларуси, Ганы, Мадагаскара, Нигерии и Черногории.