Челябинская спортсменка завоевала титул чемпионки мира по пожарно-спасательному спорту

На соревнованиях в составе сборной России победу одержала Дарья Друзь

В Турции завершился чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, на котором триумфально выступила сборная России. Наши спортсмены установили несколько рекордов в разных дисциплинах и одержали уверенную победу в командном зачете. В составе российской сборной золотую медаль завоевала челябинка Дарья Друзь.

На соревнованиях в Турции были представлены команды из 20 стран. Они состязались в четырех видах программы: подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете 4×100 метров и боевом развертывании.





В командном зачете уверенную победу одержала женская сборная России. В составе команды титул чемпионки мира завоевала челябинка Дарья Друзь — сотрудник Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Второе и третье места достались спортсменкам из Беларуси и Казахстана соответственно.

Что касается выступления мужской сборной России, то в общем зачете она завоевала третье место, но стала лучшей в дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице». В общем зачете победу одержала команда из Узбекистана, серебряными призерами стали спортсмены из Казахстана.

Отметим, что это не первый подобный успех в карьере Дарьи Друзь. В прошлом году на аналогичных соревнованиях в Самарканде (Узбекистан) челябинка также стала чемпионкой мира. Она выиграла состязания в пожарной эстафете 4×100 метров в составе российской команды. Успешно на международной арене выступала и сестра Дарьи Друзь — Валерия. Она уже завершила свою карьеру. Ранее мы подробно рассказали о девушках, побывав на их тренировке.

Фото и видео — ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России»