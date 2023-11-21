Южноуральские пловцы выполнили спортивные нормативы на областной спартакиаде

Семь атлетов стали кандидатами в мастера спорта

В Сатке на базе бассейна спортшколы «Магнезит» завершилась Спартакиада учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» по плаванию. На этих состязаниях семь спортсменов Челябинской области выполнили норматив кандидата в мастера спорта. В общей сложности были разыграны 50 комплектов наград, сообщает региональная федерация плавания.

На соревнованиях в Сатке выступили почти 200 спортсменов в двух возрастных категориях: девушки 13 и 14 лет и юноши 15—16 лет. В течение двух дней они разыграли 50 комплектов наград в олимпийских дисциплинах плавания. Заявились на состязания 16 команд.

Южноуральские пловцы показали отличную подготовку — семь спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Так, на новый для себя уровень вышли Влад Шалонин, Игнат Акшаев, Александр Белоусов, Степан Коваленко, Александра Андрющенко, Любовь Киселева и Александра Ветцель.

Впереди спортсменов ждут более ответственные старты, а лидеры взрослой южноуральской команды в эти дни готовятся к старту на чемпионате России — 2023, который пройдет в Санкт-Петербурге.