Челябинские мотогонщики стали призерами этапа Кубка России

Четыре спортсмена завоевали медали на соревнованиях в Краснодарском крае

Успешно стартовали в новом сезоне челябинские мотогонщики. На первом этапе Кубка России, прошедшем в Краснодарском крае, они завоевали четыре медали: золотую, серебряную и две бронзовые. Сборная Челябинской области заняла третье место в командном зачете и теперь готовится закрепить успех на втором этапе соревнований, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

Первый этап Кубка России по мотокроссу принимал поселок Новомихайловский в Краснодарском крае. Успешно он сложился для южноуральских спортсменов, в активе которых четыре медали. Победителем соревнований в категории «Ветераны» стал Александр Платонов, выигравший оба заезда.

Серебряным призером в классе «85 куб. см» стал Алексей Глазырин. В первом заезде он показал лучший результат, а во втором допустил несколько ошибок, не удержав лидерство. Во второй день соревнований южноуральские мотогонщики завоевали еще две медали. Обладателями бронзовых наград стали Александр Шершнев (125 куб. см) и Эдуард Проненко (250 куб. см).

В командном зачете сборная Челябинской области заняла третье место. Впереди мотогонщиков ждет второй этап Кубка России. Он состоится с 19 по 21 апреля в Краснодаре.