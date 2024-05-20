Челябинская команда по мотокроссу заняла второе место на чемпионате УрФО

В классе «Открытый» уверенную победу одержал Михаил Козлов

Челябинская команда высшей лиги по мотокроссу заняла второе место в общем зачете на чемпионате и первенстве УрФО, прошедшем в Каменске-Уральском (Свердловская область). Победителем соревнований в открытом классе стал Михаил Козлов, несколько призовых мест заняли и его партнеры по команде, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

На чемпионате и первенстве УрФО по мотокроссу основная борьба за медали развернулась между спортсменами Свердловской и Челябинской областей. Именно они и разыграли большую часть наград. Победу в командном зачете одержали хозяева соревнований, но и южноуральцы показали достойные результаты, финишировав вторыми.

В личном зачете у спортсменов Челябинской области две золотые медали. Победу одержали: в классе «64 куб. см» — Клим Калистратов, в классе «Открытый» — Михаил Козлов. В классе «125» у южноуральцев две серебряные награды. В состязаниях среди мужчин призером стал Александр Шершнев, среди юношей — Вячеслав Анферов. Наконец, в классе «250» бронза на счету Арсения Грищука.