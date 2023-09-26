Челябинские мотогонщики стали призерами чемпионата России по суперкроссу

В их активе золотая, две серебряные и бронзовая медали

В Краснодаре завершился чемпионат России по мотокроссу, собравший сильнейших представителей кроссовых дисциплин страны. Челябинская команда завоевала четыре медали, а Артем Назаров в открытом классе завоевал титул чемпиона России, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

В общей сложности на финальном этапе чемпионата России по мотокроссу в Краснодаре спортсмены муниципальной мотошколы Челябинска завоевали золотую, две серебряные и бронзовую медали.

Победителем соревнований в открытом классе мотоциклов стал Артем Назаров. Серебряные награды в активе у Ильи Лысака (класс «85 куб. см») и Александра Анферова (класс «125 юниоры»), бронза у Вячеслава Анферова (класс «125 юноши»). Отметим, что в открытом классе был близок к пьедесталу, но занял 5-е место Арсений Грищук.