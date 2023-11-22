Челябинских мотогонщиков наградили по итогам закрытия сезона в Москве

Они получили индивидуальные призы и выиграли международный турнир «Кубок Содружества»

В Москве завершился праздничный вечер Федерации мотоциклетного спорта России, на котором были подведены итоги завершившегося сезона. Большую часть наград получили южноуральские спортсмены, которым были вручены как индивидуальные призы, так и командные. Главную победу в сезоне-2022/2023 наши земляки одержали на международном турнире «Кубок Содружества», сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

На подведении итогов сезона получили награды участники молодежного состава челябинской спортшколы по мотокроссу — Александр Анферов и Александр Шершнев. Во взрослой категории были отмечены гонщики команды мастеров Артемий Назаров и Всеволод Брыляков.

За большой вклад в развитие мотоциклетного спорта награду получил директор челябинской спортшколы по мотоспорту, председатель федерации мотоспорта Челябинской области Александр Платонов.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 челябинские мотогонщики регулярно становились победителями и призерами этапов Кубка России. Команда мастеров Высшей лиги стала победителем международного суперкросса «Кубок Содружества». Кроме того, по итогам Кубка, чемпионата и первенства России представители спортшколы завоевали второе общекомандное место и россыпь золотых наград в личном зачете.