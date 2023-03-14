В челябинском ледовом дворце «Уральская молния» прошла IV зимняя Спартакиада молодежи России по конькобежному спорту. На турнире отличные результаты показали южноуральские конькобежцы, по итогу заняв в общекомандном зачете второе место с 666 очками, сообщает региональный Минспорт.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие конькобежцы страны из 22 регионов в возрастной категории 19—22 года. Челябинские спортсмены завоевали семь медалей различного достоинства.
Степан Чистяков завоевал одну золотую и две серебряные награды. В состязаниях среди юниорок бронзовую медаль для Челябинской области завоевала Анастасия Григорьева. А в командных забегах южноуральцы добыли золотую и две серебряные награды.
В командном зачете сборная Челябинской области заняла второе место с результатом 666 очков. Первыми стали московские спортсмены — 908 очков, на третьем месте конькобежцы из Санкт-Петербурга — 603 очка.
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