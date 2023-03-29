Челябинская область финишировала в восьмерке сильнейших на Спартакиаде молодежи России

В финальных стартах выступили более 1700 спортсменов из 63 субъектов РФ

В Краснодаре завершились финальные старты IV зимней Спартакиады молодежи России, собравшие более 1700 спортсменов из 63 регионов. В течение трех месяцев они разыграли 97 комплектов медалей по 17 видам спорта. В десятку сильнейших по итогам командного зачета вошла Челябинская область, в активе которой 227 баллов и 8-е место в общем зачете спартакиады, сообщает Минспорт РФ.

Финальные старты IV зимней Спартакиады молодежи России проходили с 28 января на территории девяти субъектов РФ. Торжественная церемония открытия состоялась 13 февраля в Красноярске, а торжественная церемония закрытия — 27 марта в Краснодаре.

Медали разыгрывались в 17 видах спорта: это биатлон, бобслей и скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт и шорт-трек, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание, фристайл, хоккей и хоккей с мячом.

В спартакиаде приняли участие 1777 спортсменов из 63 субъектов РФ. Среди них и титулованные спортсмены: серебряные призеры Олимпиады-2022 в Пекине Константин Ивлиев (Москва, шорт-трек), Данил Садреев (Татарстан, прыжки на лыжах с трамплина) и Даниил Алдошкин (Московская область, конькобежный спорт).

Достойно на комплексных соревнованиях выступили и спортсмены Челябинской области. По итогам общекомандного зачета южноуральцы заняли 8-е место, набрав 227 очков. Успешно наши земляки выступили в горнолыжном и конькобежном спорте, шорт-треке, сноуборде, спортивном ориентировании и фристайле.

Победу в командном зачете одержали спортсмены Москвы (958 очков), второе место у представителей Санкт-Петербурга (808 очков), замкнула тройку призеров команда из Московской области. Выше Челябинской области расположились также спортсмены Свердловской области, Красноярского края, Иркутской области и Пермского края.