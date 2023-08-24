В Челябинске открыли набор на занятия по конькобежному спорту и шорт‑треку

В спортшколе имени Л. П. Скобликовой ждут детей от 7 до 9 лет

Сильнейшая в Челябинской области спортшкола по скоростному бегу на коньках открыла набор в бесплатные группы для занятий по этому виду спорта. В СШОР им. Л. П. Скобликовой ждут детей от 7 до 9 лет. На льду «Уральской молнии» они смогут тренироваться как в конькобежном спорте, так и в шорт-треке, сообщают в дирекции ледового дворца.

Руководство спортшколы приглашает детей 7—9 лет на пробную тренировку. Ведущие тренеры оценят физическую готовность ребят и то, насколько они предрасположены к занятиям по конькобежному спорту и шорт-треку. Эти занятия пройдут 2 сентября (10:00) и 4 сентября (10:00 и 15:00). Место сбора — крыльцо у регионального центра олимпийской подготовки по шорт-треку (ул. Коммуны, 96).

«При себе нужно иметь спортивную форму, коньки брать с собой не надо», — отмечают в СШОР им. Л. П. Скобликовой.

Отметим, что челябинская спортшкола является одной из сильнейших в России. Она носит имя шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой. Одной из самых успешных воспитанниц спортшколы является призер Олимпиады-2014 в Сочи Ольга Фаткулина.

Возрастное ограничение: 0+.