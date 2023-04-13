Челябинская область претендует на проведение Всероссийской зимней Спартакиады по биатлону

Глава СБР Виктор Майгуров выразил желание провести соревнования в Златоусте

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил о желании провести в Златоусте состязания сильнейших спортсменов страны в рамках Всероссийской зимней Спартакиады — 2024. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам биатлонного сезона, цитирует главу СБР РИА-Новости.

«Мы планируем провести спартакиаду сильнейших спортсменов России по биатлону в Златоусте. Хотим возродить биатлонные традиции в Мурманске. Также рассматриваем этот город для проведения весенних соревнований. Камчатка тоже поможет продлить сезон. Благодаря этой программе впервые прошли соревнования в Якутии и Улан-Удэ по пневматическому биатлону», — сообщил федеральным СМИ президент СБР Виктор Майгуров.

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов, признанный лучшим биатлонистом России по итогам сезона-2022/2023, поддержал идею Майгурова провести соревнования в Златоусте и на Камчатке.

«Есть много хороших мест, где есть рельеф. В том же Златоусте хороший горный рельеф и сложная трасса. На Камчатке классная атмосфера, думаю, туда стоит ехать. Когда растет география соревнований — это хорошо»,— добавил Эдуард Латыпов.

Напомним, что в связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований Минспорт РФ разработал серию альтернативных соревнований по различным видам спорта. Среди них была и летняя Спартакиада сильнейших России — 2022, которая прошла с 10 августа по 2 октября по 39 видам спорта. Челябинская область приняла состязания по легкой атлетике. В общем зачете наш регион занял 9-е место в командном зачете.

Аналогичные комплексные соревнования планируют провести в России с участием сильнейших атлетов страны и по зимним видам спорта. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, расписание зимней Спартакиады уже утверждено, она пройдет в 2024 году в том же формате, что олимпийская программа в Кортина-д’Ампеццо и Милане.