Челябинские команды завершили сезон в Юношеской футбольной лиге

Два южноуральских коллектива финишировали в группе лидеров

Две команды «Челябинск-ОСШ» завершили свое выступление в Юношеской футбольной лиге. В текущем сезоне ребята 2007 и 2008 годов рождения выступали в новом для себя дивизионе «Приволжье». Но смогли зарекомендовать себя с лучшей стороны, заняв 4-е и 7-е места в своих возрастных группах. Рассказываем, как сложился для них непростой сезон, и подводим небольшие итоги.

В Юношеской футбольной лиге дебют команды «Челябинск-ОСШ» пришелся на 2022 год. Но тогда команда 2007 года рождения под руководством Алексея Власова выступала в турнире среди команд сибирской зоны. И по итогам первого же сезона стала бронзовым призером. В этот раз южноуральцы заявились на участие в дивизионе «Приволжье», а вместе с ними дебютировала в ЮФЛ и челябинская команда областной спортшколы, 2008 года рождения.

Уже тогда было очевидно, что нашим парням будет непросто — уровень соперников здесь гораздо выше. Хотя бы потому, что в этом турнире выступают академии команд Премьер-лиги — «Урал», «Пари-НН», «Крылья Советов», «Оренбург», крепкие коллективы из Ижевска, Ульяновска, Саратова, Ульяновска, Перми. То есть соперниками наших ребят были сверстники из футбольных городов, профессиональные команды которых имеют большой опыт выступлений в элите отечественного футбола.

Команды «Челябинск-ОСШ» здорово начали свое выступление. Мы рассказывали о том, как они провели первую половину чемпионата. Сложней пришлось парням помладше, все-таки для них это был дебют в ЮФЛ. Но и команда 2008 года рождения под руководством Константина Маляренко выступила достойно, заняв итоговое 7-е место.

Что касается подопечных Алексея Власова, то они на стабильно высоком уровне прошли весь футбольный марафон. При этом в первую очередь запомнились надежной игрой в обороне. Не случайно «Челябинск-ОСШ» пропустил меньше всех в чемпионате: в 30 играх — 18 мячей. И это абсолютно лучший показатель среди всех команд дивизиона «Приволжье-2». Увы, но претендовать на место в тройке сильнейших южноуральцам не удалось — уж очень мощно провели турнир академии из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Самары.

Юные футболисты уходят на заслуженный отдых: впереди зимние каникулы, а в новом сезоне они готовы снова биться за высокие места. Впрочем, формат и состав участников чемпионата ЮФЛ-2023/2024 еще не сформирован, но это уже совсем другая история.

Инфографика — ОГАУ Областная спортивная школа по футболу

