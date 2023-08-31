Челябинские клубы продлили беспроигрышную серию в Юношеской футбольной лиге

Две юношеские команды набрали очки в матчах с «Нефтехимиком»

В первенстве Юношеской футбольной лиги продолжают набирать очки две команды «Челябинск-ОСШ». Ребята до 16 лет имеют в своем активе уже шесть матчей без поражений, а парни до 17 лет в восьми играх подряд набирают очки. Накануне оба коллектива продолжили свои серии в поединках с «Нефтехимиком», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начнем с младших ребят. Подопечные Константина Маляренко в тяжелейшем поединке под проливным дождем сломили сопротивление «Нефтехимика», забив победный мяч за две минуты до финального свистка. Автором гола стал Егор Виденеев, оказавшийся самым расторопным в штрафной площади после подачи с углового — 1:0.

Этот успех позволил челябинской команде закрепиться на 7-м месте в турнирной таблице (участвуют 16 команд), в ее активе 33 очка. В досягаемой близости соперники из Нижнего Новгорода (СШОР-8, 35 очков) и Ижевска («Зенит», 36 очков). А вот до лидирующей четверки далековато, у замыкающей ее академии «Нижний Новгород» 45 баллов.

Тем не менее приятно радует тот факт, что наша команда значительно добавила и движется по восходящей. В ее активе шестиматчевая беспроигрышная серия. В последний раз подопечные Маляренко уступили аж 13 июля, проиграв в гостях СШОР Вахитовского района (1:3).

Юношеская футбольная лига. Дивизион «Приволжье-3» (до 16 лет). Последние матчи с участием «Челябинск-ОСШ»:

13 июля. СШОР Вахитовского района — «Челябинск-ОСШ» — 3:1

2 августа. «Челябинск-ОСШ» — «Мордовия» (Саранск) — 1:1

7 августа. «Челябинск-ОСШ» — «Зенит» (Пенза) — 4:0

12 августа. «Сокол» (Саратов) — «Челябинск-ОСШ» — 0:2

17 августа. «Челябинск-ОСШ» — «Зенит» (Ижевск) — 1:1

24 августа. «Амкар» (Пермь) — «Челябинск-ОСШ» — 0:0

30 августа. «Челябинск-ОСШ» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0

Успешнее выступают в аналогичном турнире старшие ребята из «Челябинск-ОСШ». Подопечные Алексея Власова вчера, 30 августа, хоть и не смогли победить «Нефтехимик», но довели свою серию без поражений до 8 матчей! Наши ребята занимают пятую строчку в турнирной таблице. Однако побороться за тройку призеров им будет непросто: от самарских «Крыльев Советов» 9 очков отставания.

Юношеская футбольная лига. Дивизион «Приволжье-2» (до 17 лет). Последние матчи с участием «Челябинск-ОСШ»:

5 июля. «Урал» (Екатеринбург) — «Челябинск-ОСШ» — 2:0

9 июля. «Челябинск-ОСШ» — «Оренбург» — 3:0

13 июля. СШОР Вахитовского района — «Челябинск-ОСШ» — 0:1

2 августа. «Челябинск-ОСШ» — «Мордовия» (Саранск) — 1:0

7 августа. «Челябинск-ОСШ» — «Зенит» (Пенза) — 3:0

12 августа. «Сокол» (Саратов) — «Челябинск-ОСШ» — 0:0

17 августа. «Челябинск-ОСШ» — «Зенит» (Ижевск) — 1:0

24 августа. «Амкар» (Пермь) — «Челябинск-ОСШ» — 1:1

30 августа. «Челябинск-ОСШ» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1

Свои следующие матчи футболисты «Челябинск-ОСШ» сыграют уже в воскресенье, 3 сентября, на выезде против одного из лидеров ЮФЛ «Приволжье» — «Академии Нижний Новгород», представляющей клуб российской Премьер-лиги. Ее команды занимают 2-е и 4-е места в первенствах.