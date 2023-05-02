Челябинские команды с побед стартовали в Юношеской футбольной лиге

Выиграли свои поединки ребята 2007 и 2008 годов рождения

Две команды «Челябинск-ОСШ» стартовали с уверенных побед в новом сезоне Юношеской футбольной лиги. В дивизионе «Приволжье» выиграли у своих сверстников из Пензы ребята 2007 и 2008 годов рождения. Сегодня, 2 мая, они сыграют вторые поединки в турнире против саранской «Мордовии», сообщает региональный центр РФС Областной спортивной школы по футболу.

В сезоне-2022 команда «Челябинск-ОСШ» 2007 г. р. стала серебряным призером ЮФЛ в дивизионе «Сибирь». Ее, как и победителя турнира «Урал» из Екатеринбурга, в новом сезоне перевели в дивизион «Приволжье». Здесь принимают участие 16 коллективов, в том числе и Академии клубов высшего эшелона российского футбола — из Нижнего Новгорода, Самары, Оренбурга.

Подопечные Олега Власова начали свое выступление на турнире с победы над сверстниками из Пензы. Забитыми мячами отметились Артем Ахмедьянов, Даниил Букреев и Даниил Бахвалов.

Поддержали почин земляков и ребята из команды «Челябинск-ОСШ» 2008 г. р. Для них это первое участие в чемпионате ЮФЛ. Южноуральцы с разгромным счетом обыграли в Пензе местный «Зенит» — 4:1. Дублем отметился Данил Макушенко, еще по разу отличились Макар Максимов и Кирилл Александров. Причем последний не только записал гол на свой счет, но и сделал ассистентский хет-трик.

«Приятно стартовать в новом для нас турнире с победы. Тем более у нас было не так много времени на восстановление после финала первенства России в Крымске. Несмотря на счет, нельзя сказать, что первая игра стала для нас легкой прогулкой. Ребята — молодцы, постарались выполнить установку тренерского штаба и в целом хорошо контролировали мяч», — дал комментарий официальному сайту ЮФЛ Кирилл Александров.

Сегодня две наши команды проведут вторые матчи ЮФЛ. В Саранске «Челябинск-ОСШ» сразится с местной «Мордовией».