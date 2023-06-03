Команды «Челябинск-ОСШ» разгромили ульяновскую «Волгу» в первенстве ЮФЛ

В чемпионате Юношеской футбольной лиги южноуральские клубы дважды победили волжан со счетом 4:0

Сегодня, 3 июня, в 8 туре чемпионата Юношеской футбольной лиги две уверенные домашние победы одержали команды «Челябинск-ОСШ». Клубы 2007 и 2008 годов рождения синхронно разгромили своих сверстников из ульяновской «Волги» со счетом 4:0. Обе южноуральские команды вплотную подобрались к группе лидеров турниров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Очередной тур первенства ЮФЛ начинали более младшие, ребята 2008 года рождения. Накануне стало известно, что два его игрока, Данил Макушенко и Кирилл Александров были вызваны в юношескую сборную России. По всей видимости, это событие придало уверенности как самим ребятам, так и их партнерам по команде. На протяжении всего матча «Челябинск-ОСШ» контролировал ход поединка с ульяновской «Волгой». Однако до поры до времени дивидендов это не приносило.

Все изменилось после перерыва. Во втором тайме счет открыл Егор Виденеев. Произошло это на 59-й минуте. А потом голы посыпались в ворота волжан. В течение 12 минут хозяева поля забили три безответных мяча. Отличились Данил Макушенко, Кирилл Александров и Константин Ненашев.

С аналогичным счетом выиграли у «Волги» и старшие ребята из «Челябинск-ОСШ». Однако сюжет и характер игры получились немного иными. Подопечные Олега Власова уже в первом тайме сняли все вопросы о победители, забив три гола. Сначала это сделал Валерий Кузнецов на 28-й минуте, тут же Никита Станкин удвоил преимущество, а Артем Пермяков под занавес тайма довел счет до крупного — 3:0.

Во втором тайме челябинцы спокойно, не форсируя события довели дело до победы. В самой концовке Артем Ахмедьянов забил еще один мяч, пополнив свой снайперский счет. 4:0 — более чем уверенная победа «Челябинск-ОСШ».

Таким образом, обе наши команды 2007 и 2008 года рождения одержали синхронные победы над ульяновской «Волгой» в чемпионате ЮФЛ. Впрочем, обольщаться не стоит. Волжане не самый грозный соперник, обосновавшись на старте турниров в подвале таблицы. В свою очередь, челябинские команды поправили свое турнирное положение и подобрались к группе лидеров.