Два челябинских футболиста вошли в состав юношеской сборной России

На сборы национальной команды вызваны Данил Макушенко и Кирилл Александров

Тренерский штаб юношеской сборной России вызвал на сборы двух футболистов из команды «Челябинск-ОСШ», выступающих в первенстве ЮФЛ среди команд 2008 года рождения. Вызовы в национальную команду получили Кирилл Александров и Данил Макушенко. В составе юношеской сборной России до 15 лет они проведут учебно-тренировочные сборы в Москве, которые пройдут с 3 по 12 июня, сообщает пресс-служба клуба «Челябинск-ОСШ».

Вызов в национальную команду двух челябинских футболистов — результат их яркой игры в финале первенства России. Тогда на соревнованиях в Крымске южноуральская команда сотворила сенсацию, войдя в шестерку сильнейших в стране. На этом турнире Данил Макушенко стал лучшим бомбардиром и вошел в символическую сборную.

Достойно выступают ребята с партнерами по команде и в текущем первенстве ЮФЛ. После 7 сыгранных матчей «Челябинск-ОСШ» набрал 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Нападающий Данил Макушенко с 6 забитыми мячами входит в пятерку лучших снайперов турнира. На счету Кирилла Александрова 4 гола.

«Ребята являются одними из лидеров челябинской команды, показывают хороший уровень игры. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на них обратили внимание тренеры сборной России. Для всего челябинского футбола вызов Данила и Кирилла на сборы национальной команды — большое событие. Рассчитываем на то, что ребята получат полезный опыт и смогут еще больше раскрыть свой потенциал в ближайшей перспективе», — считает директор областной спортивной школы по футболу Андрей Фомин.

Программа сборов обширна: помимо тренировочного процесса с сильнейшими игроками страны до 15 лет футболисты областной спортивной школы проведут три товарищеских матча с московскими командами «Строгино», ФШМ и «Родина».