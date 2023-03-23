Челябинская футбольная команда юношей 2012 года рождения «Челябинск-ОСШ» стала победителем всероссийского турнира Kazan Cup 2023. В турнире приняли участие лучшие молодежные команды страны. В финальном матче южноуральцы с минимальным счетом обыграли «Зенит-Ижевск» — 1:0, сообщает региональный Минспорт.

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За победу в турнире боролись 24 команды со всей России. Подопечные Андрея Львовски и Владимира Иванова уверенно дошли до финала соревнований, где обыграли ижевский «Зенит», став победителями турнира. Напомним, что в этом году челябинской спортшколе по футболу присвоили статус Регионального центра РФС. Но с обязательным условием, что в городе к 2025 году будет построен крытый футбольный манеж.

Челябинские футболистки в составе команды ЦСКА завоевали кубок Kazan Cup
Добавим, что ранее челябинские футболистки в составе юниорской команды ЦСКА также завоевали кубок Kazan Cup 2023. Лучшим нападающим турнира стала южноуральская спортсменка Полина Богданова.