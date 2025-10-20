Бьет по щекам: челябинский силач поделился секретом, как нокаутировать соперника оплеухой

Сотрясение мозга, переломы носа и челюсти или орбитальной кости — такой набор травм могут получать участники чемпионатов по пощечинам

Что чувствует человек, который осознанно подставляет свою голову под удар, способный сломать челюсть? Для большинства это немыслимо. Но для челябинского силача Дениса Вильданова это почти что профессия. В мире спортивных пощечин нет перчаток, кап или правил защиты. Есть только открытая ладонь, щека соперника и суровая реальность, в которой нокаут, сотрясение мозга и переломы — обычная цена за звание чемпиона. В эксклюзивном интервью спортсмен рассказал, как «дать леща» так, чтобы отправить оппонента в нокаут, и что заставляет его заниматься таким необычным видом спорта.

* * *

Денис Вильданов всегда рос крупным парнем. А раз так, то и пробовал себя в силовых видах спорта. Чем он только не занимался! Начинал свою карьеру с пауэрлифтинга. Если не вдаваться в подробности, то он чем-то похож на тяжелую атлетику. Затем были силовой экстрим, американский футбол, бои на кулаках, а не так давно челябинец решил попробовать себя в турнирах по… пощечинам. Познакомил его с ним чемпион мира по самбо Максим Новоселов.

«Он мне как-то сказал: „Денис, в Москве есть один чувак, зовут его Амиран Сардаров, он необычные турниры по пощечинам проводит, тебе надо к нему“. Я тогда был далек от этого, подумал: „Какие-то еще, к черту, пощечины?“ Но сдался под уговорами друга. Отправился на турнир и раскидал там всех соперников», — вспоминает Денис.

Что такое Power Slap, или турниры по пощечинам?

Участники становятся друг напротив друга и по очереди наносят друг другу пощечины. После каждого удара у них есть 60 секунд на то, чтобы прийти в себя.

Удары должны наноситься ладонью в область между глазами и подбородком: уворачиваться от ударов нельзя — это считается грубым нарушением и приводит к дисквалификации, то есть поражению.

Поединок завершается либо нокаутом, либо судейским решением по окончании трех раундов, каждый из которых судьи оценивают по десятибалльной шкале. Все участники разделены на дивизионы в зависимости от своего веса и пола.

Его первый бой был с Сергеем Поштаком по прозвищу Сатанист. Одиозная фигура, еще до поединка начал вести себя вызывающе, подогревал интерес к своей персоне, требовал у организаторов повышенный гонорар за бой. Челябинец поставил выскочку на место, со всей любовью вложился в удар, тот рухнул как подкошенный и потерял сознание.

«Я тогда сильно испугался. Турнир-то неофициальный, скорее шоу. Думаю: „Ну все, приехали…“ Если он не поднимется — полицию вызовут, закуют меня в наручники и разбираться не будут. Уже начал думать, как оправдываться буду. Ну и за здоровье оппонента страшно стало. К счастью, парень оклемался, привели его в чувство, а я понял, что это ну очень жесткий спорт», — вспоминает Денис.

* * *

В феврале этого года Денис Большой Папа Вильданов впервые отправился на крутейший турнир по пощечинам. Проходил он в Саудовской Аравии, а его оппонентом стал американец Дейне Вернс. Дебют челябинца получился неоднозначным. С одной стороны, ему удалось отправить соперника в нокдаун (а этого еще никто не делал), с другой — получил в ответ нокаутирующий удар. Итог — поражение и сотрясение мозга.

«Получить ладонью по щеке со всей дури — это очень неприятно! Это такая жгучая боль, которую сложно передать словами. Удар кулаком получается тупым, кроме того, кулак намного меньше, чем открытая ладонь. Мне кажется, если человеку на голову надеть ведро и со всей дури по этому ведру ударить молотом — это будут примерно такие же ощущения», — полагает Денис Вильданов.

Какие могут быть последствия от таких ударов? У некоторых как бы второе лицо вырастает. Травмы костяшек на руках, переломы носа, сотрясение мозга — такие повреждения у участников турниров не редкость. Чуть реже, но бывают и переломы челюсти и даже орбитальной кости (простите, но что случается при таких травмах — рассказывать не будем, чтобы не шокировать впечатлительных людей).

«На одном турнире гавайский парень то ли специально, то ли случайно ударил так, что сломал мне нос. Теперь вот мучаюсь — как будто хронический насморк теперь, постоянно капли капаю в нос, но что-то они совсем не помогают», — признается челябинский силач.

* * *

Если хочешь стать чемпионом в любом виде спорта — значит, надо много тренироваться. Это очевидно. Если ты боксер, тебе можно найти спарринг-партнера. В легкой атлетике люди бегают, в плавании — плавают, и так далее. Как быть с теми, кто планирует стать чемпионом мира по пощечинам? Попробуй-ка найди дурака, который согласится на тренировках принимать удары на себя.

Вот и тренировки Дениса Вильданова далеки от того, что происходит на соревнованиях. Как они проходят? Челябинец качает бицепсы в тренажерном зале, укрепляет мышцы шеи (а она должна быть крепкой, чтобы держать удар), а еще разминает кисти рук. Помогает ему в этом тренер по армрестлингу Вадим Алешкин.

«Люди к моему увлечению относятся по-разному. Кто-то говорит, что это дебилизм, а кому-то безумно интересно. Но любопытство берет верх, нейтрального отношения не бывает. Это всегда либо восторг, либо резкое отрицание. Но самое главное — есть отклик. А это уже хорошо», — считает Денис.

Как нокаутировать соперника в турнире, вопросов не вызывает. Это в теории можно натренировать. Но как сделать так, чтобы не получить увесистую оплеуху и не рухнуть на пол и не потерять сознание?

«Я консультировался с боксерами, и мы пришли к выводу, что никто толком не знает, как защищаться от пощечины. Мы начали по крупицам собирать методику. Оказалось, ключевых момента три: надо укрепить вестибулярный аппарат. Я делаю упражнение из бокса: кружусь на месте, глядя на палец, а потом резко останавливаюсь. Это состояние „гроги“ — когда тебя „отмотало“ после удара, но ты еще на ногах. Второе — укреплять мышцы шеи, третье — статические упражнения на то, чтобы сделать голову неподвижной, чтобы она не отскакивала от сильного удара», — рассказывает Денис.

* * *

Казалось бы, при таких рисках и боли что заставляет людей выходить на площадку и принимать на себя сильнейшие удары? Только ли деньги?

«Деньги — это, безусловно, мотивация. Мир материален, но это не главное. Любой спортсмен должен покорять вершину. Доказать прежде всего самому себе. Когда предоставляется такой шанс, отказаться от него, наверное, как минимум глупо. Я не знаю, что может быть выше этого азарта и этой проверки на прочность», — рассуждает челябинский силач.

У Дениса Вильданова двое детей от первого брака. У них теперь два дома. Ну и нынешняя супруга силача — тоже из мира спорта: Альбина профессионально занимается гиревым спортом. Поэтому увлечения мужа всецело поддерживает.

Комментарий:

«Денис сам по себе очень добрый и веселый человечек. С ним как за каменной стеной. Это может только показаться, что он такой большой и грозный, а в душе он одуванчик. Конечно, порой страшно смотреть на турниры по пощечинам с его участием. Но как я могу его от них отговорить? Он большой мальчик и знает, что делает. Как быть с ним, если я на него злюсь? Конечно, пощечины ему не дать. Толку-то никакого. Но есть у меня женские хитрости — могу пустить слезу. И он сдается, принимает мою точку зрения в спорах».

Альбина Вильданова, супруга Дениса.

* * *

Челябинский богатырь Денис Вильданов — человек впечатляющих физических кондиций. Его вес приближается к отметке в 200 килограммов, а бицепс, чей обхват составляет 69 сантиметров, считается самым крупным в России. Чтобы вы понимали масштаб: это даже больше, чем знаменитые 56 сантиметров Арнольда Шварценеггера в его лучшие годы. Рука силача сравнима по объему с талией стройной девушки!

Однако такая мощь — это не только преимущество, но и серьезная ноша. Такая масса тела создает колоссальную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, в первую очередь на ноги. Как объясняет сам атлет, его телосложение — данность природы. Даже когда он весил «всего» 165 кг и играл в американский футбол, бегать ему было легко.

Главная причина, по которой нельзя останавливаться, — это здоровье. Многолетние занятия спортом сформировали у Дениса так называемое «спортивное сердце» — увеличенное в объеме, а в его случае — и гипертоническое. Резкий отказ от тренировок может спровоцировать тяжелейшие последствия, вплоть до трагических.

«Я это чувствую на себе. Стоит мне сделать паузу в серьезных тренировках, как мое тело сразу начинает бунтовать: скачет давление, ноют спина, колени и локти. Так что для меня постоянная активность — это не просто увлечение, а необходимость. Хорошо это или плохо? Это факт, который нужно принять», — добавляет Денис.

* * *

Что ждет челябинского богатыря дальше? Сейчас он готовится к новому для себя испытанию: 31 октября в Эр-Рияде состоится чемпионат мира по пощечинам. Первая его попытка завоевать титул, как мы уже писали выше, завершилась неудачей. Сотрясение мозга и поражение от американского силача. Денис Вильданов намерен взять реванш. Он хочет завоевать титул, стать лучшим и уйти со сцены.

«В турнирах по пощечинам надолго не задерживаются. Мозги „утекают“ после увесистых оплеух. Вот заберу пояс Power Slap и завершу карьеру в этом виде спорта. Планирую серьезно заняться армрестлингом. У меня за плечами уже огромное количество травм — руки, ноги, локти, колени, голова… Тело изнашивается, нужно думать о будущем», — делает вывод Денис Вильданов.