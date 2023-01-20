Ассоциация студенческого баскетбола объявила составы команд на Матч звезд, который пройдет 4 февраля в Красноярске. Игрок сборной Челябинской области Алексей Смолин будет выступать за команду Востока. В этом году турнир впервые покажут по национальному телевидению, сообщает региональная Федерация баскетбола.
Матч звезд АСБ собирает лучших студентов-баскетболистов страны. В этом году впервые отдельно пройдет женский Матч звезд. Составы определялись с помощью церемонии драфта. Четыре капитана набирали себе игроков, с которыми будут выступать в Красноярске.
Добавим, что на турнире пройдет конкурс трехочковых, слэмданк-контест и проверка баскетбольных умений. Хэдлайнером Матча звезд АСБ станет группа «Моя Мишель».
Напомним, что сегодня в Челябинске стартовал третий раунд Студенческой лиги РЖД по баскетболу. Он пройдет в три дня, до 22 января. Сборная Челябинской области на групповом этапе встретится с командами: «Парма-КОР» (Пермь), «Алматинский легион» (Алматы) и сборной Белгородской области.
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