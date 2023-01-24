Баскетбольный клуб «Челбаскет» одержал пятую победу подряд и поднялся на вторую строчку в Высшей лиге

На своей площадке челябинцы дважды обыграли «Динамо-МГТУ» из Майкопа

Баскетбольный клуб «Челбаскет» завершил домашнюю серию в Высшей лиге чемпионата России. Челябинцы дважды обыграли «Динамо-МГТУ» из Майкопа со счетом 77:67 и 78:44. Тем самым, челябинцы вышли на чистое второе место в турнирной таблице, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Челябинский «Челбаскет» и «Динамо-МГТУ» из Майкопа соседи по турнирной таблице Высшей лиги. Перед очными противостояниями обе команды сыграли в чемпионате по 18 матчей, у южан было на одну победу больше. В случае победы челябинцы обошли бы соперников и вышли на второе место. (Спойлер так и случилось).



В первом матче «Челбаскету» удалось открыть счет и набрать первые очки, но «динамовцы» быстро отыгрались и вышли вперед. Во второй четверти разыгрывающий челябинцев Павел Кольцов и капитан Андрей Малышев переломили ход встречи. Благодаря их качественной игре на большой перерыв челябинцы ушли с небольшим преимуществом в счете — 33:28.



В третьем и четвертом отрезке игра также проходила в упорной борьбе, никто не хотел отдавать заветные очки. Однако хозяева в напряженной концовке вырвали победу со счетом 77:67. Лучшим игроком в составе челябинцев стал Андрей Малышев. В его активе 24 очка, 7 подборов, 6 передач и 3 перехвата.



Второй поединок в Челябинске также лучше начали хозяева. С первых минут баскетболисты «Челбаскета» взяли инциативу в свои руки, хорошо проводили позиционные атаки и отрабатывали в защите. Челябинцы завершили первую четверть с преимуществом в +16 очков. Во втором отрезке разгром продолжился, по окончанию четверти «Челбаскет» ввел в счете 46:17.



После большого перерыва игра кардинально не поменялась. Южноуральские баскетболисты уверенно довели дело до разгромной победы со счетом 78:44. Самым полезным игроком челябинской команды стал Сергей Жульков. В его активе 12 очков, 4 подбора, 2 передачи. Также результативный матч провел Александр Тихонин (16 очков и 2 подбора).



Челябинская команда поднялась на второе место в турнирной таблице и продолжает погоню за лидером, БАРС-РГЭУ из Ростова-на-Дону. Следующие поединки «Челбаскет» проведет в гостях. 3 и 4 февраля челябинцы отправятся в Казань, где встретятся с «РПФ-Университет спорта».

