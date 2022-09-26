Челябинец Андрей Зубков с питерским «Зенитом» выиграл баскетбольный Суперкубок Единой лиги ВТБ

Чемпионы России победили московский ЦСКА и стали обладателями трофея

Воспитанник челябинской школы баскетбола Андрей Зубков завоевал очередной титул в составе клуба «Зенит». Питерская команда выиграла у столичного ЦСКА (71:70) и стала обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ, сообщает Всероссийская федерация баскетбола.



После крупной победы над сербским «Партизаном» наша команда вышла в финал Суперкубка — даже несмотря на обидное поражение в стартовой встрече с «Локо». В отличие от матча накануне, в финале не нужно было думать ни о какой разнице — кто побеждает, тот и забирает трофей.



В прошлом году «Зенит» также играл в финале против ЦСКА, но тогда потерял из-за травмы Шабазза Напьера в самом начале встречи и не смог перестроиться уже по ходу матча, уступив трофей «армейцам». В этом году сине-бело-голубые намеревались взять реванш — тем более что в финале Кубка Кондрашина и Белова команды уже встречались, и там «Зенит» уверенно победил.



Петербуржцы в дебюте четвертого периода уступали «–9» (49:58), но быстро догнали соперника — во многом благодаря своевременному рывку 8:0. До финальной сирены ни одной из команд так и не удалось оторваться более чем на 3 очка, а шансы армейцев на победу резко повысились после меткого трехочкового Антона Астапковича за полторы минуты до финальной сирены — 70:68.



Остаток матча получился крайне нервным, превратившись в череду неточных бросков. На промах казанцев игроки ЦСКА ответили двумя. В затяжной атаке «Зенит» тоже промахнулся дважды, а Артем Клименко из-за неудачного отскока не смог добить мяч в кольцо сверху. В результате после фола петербуржцев мяч за 9,1 секунды до финальной сирены остался у армейцев. Вот только распорядились они им ужасно: нарушили правило 5 секунд! Такую оплошность соперники не простили, и за 2,3 секунды до конца Томас Уимбуш дальним попаданием принес «Зениту» победу — 71:70. ЦСКА же свой шанс упустил: после тайм-аута вместо спасительного броска совершил потерю.



Форвард «Зенита» Томаш Уимбуш стал самым результативным в составе победителей (20 очков за 19 минут) и получил приз MVP Суперкубка. В символическую пятерку турнира вошли Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), Малькольм Казалон («Мега»), Джеймс Наннелли («Партизан»), Джален Рейнольдс (УНИКС) и Никола Милутинов (ЦСКА). Лучшим тренером турнира признали наставника петербуржцев Хавьера Паскуаля.



Напомним, что в июне «Зенит» прервал затяжную победную серию армейцев в чемпионатах России, впервые завоевав чемпионский титул. Причем по ходу финальной серии до четырех побед уступал 1-3, но смог выиграть три последних поединка.