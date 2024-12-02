Челябинская теннисистка выиграла международный турнир в Китае

Валерия Галяева проявила себя как в одиночном, так и парном разрядах

Перспективная теннисистка из Челябинска Валерия Галяева завоевала две медали на международном турнире в Китае. Соревнования ITF Junior собрали участников не старше 18 лет. Южноуральская 15-летняя спортсменка сначала стала серебряным призером в женском одиночном разряде, а затем с китаянкой закрепила успех, выиграв турнир, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Представительный международный турнир ITF Junior в Китае завершился вчера, 1 декабря. В нем выступили в основном представители азиатского континента — Китая, Индонезии и Гонконга. Отправились на соревнования и две представительницы России, в том числе челябинка Валерия Галяева.

Ей удалось проявить себя в двух категориях. В личном первенстве среди девушек было заявлено 64 спортсменки. Валерия Галяева выиграла пять матчей и вышла в финал. Увы, в решающем поединке она уступила, заняв итоговое второе место. Причем проиграла она местной спортсменке, которая была постарше, что в юниорских состязаниях играет важную роль.

«В парном разряде Лера выступала вместе с китаянкой Аной Янг. Они дошли до финала, где встретились с очень сильной парой. Одна из соперниц являлась первой сеянной в одиночном разряде. Матч получился фантастический, он стал украшением турнира. Девушки показали классную игру, тащили „мертвые“ мячи. Но наша Лера вместе с напарницей сумели одержать победу и завоевать золото», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» мама спортсменки Светлана Галяева.

Отметим, что это уже не первый успех челябинский теннисистки на международных соревнованиях. В марте этого года Валерия Галяева также завоевала две медали на турнире в Армении. В мае она закрепила успех на соревнованиях в Грузии, также отличившись в парном разряде с Софьей Насоновой из Тольятти. Кроме того, наша землячка неоднократно выигрывала статусные всероссийские соревнования.