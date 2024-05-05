Челябинка Валерия Галяева выиграла международный теннисный турнир в Грузии

Она стала победительницей в парном разряде с Софьей Насоновой из Тольятти

Свою вторую победу на международном теннисном турнире одержала челябинка Валерия Галяева. На соревнованиях в Тбилиси (Грузия) она выиграла в парном разряде с Софьей Насоновой из Тольятти. Кроме того, южноуральская спортсменка дошла до полуфинала в личном первенстве, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Международный турнир по теннису среди юниоров в Тбилиси вошел в программу серии World Tennis Tour. В нем успешно выступила представительница челябинской спортшколы им. Б. Маниона Валерия Галяева. В парном разряде она завоевала чемпионский титул с Софьей Насоновой. Кроме того, в одиночном разряде челябинка дошла до полуфинала.

Отметим, что в этом году спортсменка уже становилась победителем международного турнира. В марте этого года Валерия Галяева дебютировала в подобных состязаниях с победы. Она с той же Софьей Насоновой выиграла состязания в Армении.

Тренируется челябинка под руководством Артема Галяева (отец спортсменки), а также Дмитрия Войцеховского и Александра Самодурова.