Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир WTA в Линце

Это пятый чемпионский титул в карьере уроженки Челябинска

На престижном международном турнире WTA в Линце (Австрия) яркую победу одержала российская теннисистка Екатерина Александрова. В финальном матче уроженка Челябинска в трех сетах выиграла у украинки Даяны Ястремской — 6:2, 3:6, 7:5. Это уже пятый чемпионский титул в карьере россиянки на этапах WTA Tour. Благодаря этой победе она поднялась на 25-е место в мировом рейтинге, сообщает Федерация тенниса России.

Путь Александровой к финалу на турнире в Линце нельзя было назвать очень уж сложным. Получив четвертый номер «посева», она стартовала со второго круга и уверенно справилась с белоруской Александрой Соснович, затем в четвертьфинале в трех партиях переиграла хорватку Петру Мартич, а в полуфинале против «посеянной» первой чешки Каролины Муховой, не сумевшей показать свой лучший теннис, отдала лишь четыре гейма.

В финале соперницей россиянки оказалась 24-летняя украинка Даяна Ястремская — достаточно известная теннисистка, которая в юности подавала большие надежды и доходила до финала юниорского Wimbledon 2016 года, а сейчас, кроме трех титулов WTA, имеет в своем активе также полуфинал прошлогоднего Australian Open.

В этом противоборстве женских нервов у Александровой поначалу было огромное преимущество. Но, выиграв первый сет и поведя во втором 3:0, она временно расклеилась и отдала девять геймов подряд. Однако стоило Ястремской при счете 3:0 в третьей партии немного потерять концентрацию и позволить россиянке выиграть один легкий гейм, как на корте снова завязалась борьба, и постепенно матч перешел в окончание с непредсказуемой развязкой. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:5.

Отметим, Александрова в третий раз в своей карьере сыграла в финале турнира в Линце. Ранее она потерпела два поражения (2018, 2024). Всего же в серии WTA Tour на счету россиянки уже пять победных титулов. Напомним, что уроженка Челябинска также становилась участницей Олимпийских игр — 2024 в Париже. Однако завоевать медаль ей там не удалось.