Челябинская теннисистка Валерия Галяева завоевала две медали на турнире в Армении

Это ее первый опыт участия в международных соревнованиях

Челябинская теннисистка Валерия Галяева успешно дебютировала на международных турнирах по теннису серии ITF. На соревнованиях в Армении она завоевала две медали в парном разряде с Софьей Насоновой из Тольятти. В турнире, прошедшем в Цахкадзоре, приняли участие спортсмены из 17 стран, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Воспитанница челябинской спортшколы имени Бориса Маниона впервые участвовала в международном рейтинговом турнире. Причем в Армении она выступила сразу на двух соревнованиях. Сначала в городе Цахкадзоре состоялся квалификационный турнир серии ITF. В одиночном разряде Валерия Галяева не смогла проявить себя, уступив во втором круге сопернице из Грузии.

Зато в парном разряде с Софьей Насоновой россиянкам удалось выиграть два поединка у оппоненток из Армении и Италии и выйти в финал. В нем им противостояли соотечественницы из России. Поединок получился очень сложным и длился около трех часов. Пара Галяева/Насонова стала обладательницей серебряных наград.

По окончании турнира стартовали новые международные соревнования там же, в Цахкадзоре. Здесь в одиночном разряде челябинка уступила в четвертьфинале и выбыла из борьбы за медали. В парном разряде с той же Софьей Насоновой южноуральская спортсменка выиграла все матчи и завоевала золото.

«Город Цахкадзор находится на высоте 1800 метров над уровнем моря, мяч летит немного по-другому. Кроме того, несколько другой его отскок от покрытия, надо было по-другому натягивать струны на ракетке. В общем, Лере понадобилось немало времени, чтобы привыкнуть к другому стилю игры, многое не получалось. Но она справилась с трудностями, выступила достойно», — рассказала корреспонденту Первого областного информагентства мама спортсменки Светлана Галяева.

Она также добавила, что дочка выполнила норматив мастера спорта и теперь планирует подавать соответствующие документы в Минспорт РФ для присвоения ей спортивного разряда. Напомним, что Валерия Галяева ранее неоднократно побеждала на статусных российских турнирах. Одно из последних значимых ее достижений — успех на соревнованиях в Альметьевске, где она выиграла турнир в одиночном разряде.