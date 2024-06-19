Челябинская теннисистка Екатерина Александрова выступит на Олимпиаде в Париже

Российская спортсменка вошла в состав команды для участия в Играх‑2024

Федерация тенниса России утвердила состав сборной, которая выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В заявку команды вошли спортсмены, кандидатуры которых ранее одобрил Международный олимпийский комитет. В список попала и уроженка Челябинска Екатерина Александрова. Для нее это будет дебют на Олимпийских играх, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что ранее Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов, выполнивших условия отбора. Таким образом, сформировался список из восьми участников, которые отправятся на Игры-2024 в Париж. В него попала и уроженка Челябинска 16-я ракетка мира Екатерина Александрова.

«Я очень доволен сформировавшимся составом на Олимпиаду. Это оптимальный состав на данный момент. На Играх выступят те, кто действительно этого хочет и отлично готов. К тому же сможем обкатать молодежь. Все попали на Олимпиаду по своим силам, а не за прошлые заслуги», — цитирует Шамиля Тарпищева пресс-служба Федерации тенниса России.

Состав сборной России по теннису на ОИ-2024 в Париже (в скобках — место в мировом рейтинге ITF):

Мужчины: Даниил Медведев (5), Роман Сафиуллин (43), Павел Котов (51), Аслан Карацев (92).

Женщины: Екатерина Александрова (16), Мирра Андреева (23), Вероника Кудерметова (34), Диана Шнайдер (48).

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Соревнования в теннисе пройдут 27 июля — 4 августа. Согласно рекомендациям МОК, российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к Олимпиаде в Париже только в нейтральном статусе: без гимна и флага. При этом они не должны публично поддерживать проведение спецоперации на Украине и иметь связь с силовыми структурами России и Белоруссии. По этим критериям спортсменов, отправивших заявки, проверяет специальная комиссия МОК.

Напомним, что Екатерина Александрова родилась и выросла в Челябинске. Здесь же она и начала заниматься теннисом. В 12-летнем возрасте вместе с семьей переехала в Прагу (Чехия), где продолжила совершенствовать свое мастерство. Она несколько раз выиграла международные турниры ATP-тура, занимала лидирующую позицию среди российских теннисисток в рейтинге WTA (World Tennis Association — Международная ассоциация тенниса).





Отметим, что накануне МОК без объяснения причин не допустил на Олимпиаду в Париж российскую команду тхэквондистов. Хотя они ранее выполнили условия отбора, завоевав олимпийские лицензии на международных квалификационных турнирах. В списке участников ОИ-2024 должна была оказаться челябинка Татьяна Минина. По нашей информации, специальная комиссия МОК приняла во внимание тот факт, что российские тхэквондисты ранее выступали на соревнованиях под флагом спортобщества ЦСКА.