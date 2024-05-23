Челябинским спортсменам приобрели теннисные столы и мячи

В спортшколе «Юпитер» на федеральные средства улучшили условия для тренировок

Спортсмены из челябинской спортшколы «Юпитер» по настольному теннису получили новое спортоборудование и инвентарь. На федеральные средства им закупили теннисные столы и ракетки на сумму более 1 млн рублей. Они помогут ребятам качественно тренироваться и готовиться к соревнованиям, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Спортинвентарь для челябинских теннисистов удалось закупить благодаря реализации национального проекта «Демография». Ребята получили в свое распоряжение четыре новых теннисных стола, а также мячи и резиновые накладки на теннисные ракетки.

«Ребята заслужили того, чтобы заниматься на современном и хорошем оборудовании. Без развития материально-технической базы им сложно добиваться высоких результатов. Рассчитываем на то, что наши теннисисты теперь смогут повысить свое мастерство, добиться новых успехов и побед на всероссийских соревнованиях», — говорит начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников.

Специалисты отмечают, что теннисные мячи и накладки на ракетки — высокого качества и со специальными характеристиками. При спокойных тренировках или легкой игре срок эксплуатации мячей составляет не более полугода. Накладки на ракетки изнашиваются быстрее, срок «жизни» одной накладки составляет 50—100 часов. Спортивные аксессуары активно используются юными спортсменами и подлежат частой замене.

Спортшкола «Юпитер» является одной из старейших в Челябинске. Ее воспитанники становились победителями и призерами чемпионатов Европы, первенств мира и всероссийских соревнований. В 2023 году лучший результат показала Алена Лопина, завоевав четыре медали на летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Высоких результатов достигли Мария Непоп, Софья Катаева, Евгения Скосырева и Виолетта Кабашная.