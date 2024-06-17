Челябинку Татьяну Минину не пускают на Олимпийские игры в Париж

МОК без объяснения причин не допустил до Игр‑2024 российскую команду по тхэквондо

Международный олимпийский комитет не допустил до Игр-2024 в Париже сборную России по тхэквондо. Об этом сообщил федеральным СМИ главный тренер российской команды Вадим Иванов. МОК не включил их в перечень спортсменов, которые выполнили условия отбора и могли выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. Среди них оказалась и челябинка Татьяна Минина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Международный олимпийский комитет отказался допускать до Игр-2024 в Париже всех российских тхэквондистов, подававших заявку в качестве нейтральных спортсменов. Причем речь идет о тех атлетах, которые выполнили условия отбора и завоевали именные олимпийские лицензии для участия в ОИ-2024. В официальном заявлении МОК подчеркивается, что, хотя российские спортсмены и завоевали две мужские и две женские олимпийские квоты в тхэквондо, в настоящее время они не признаны имеющими право на участие в Олимпиаде.

«Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. Делать какие-то замены мы не можем. Теперь очевидно, что никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», — заявил Вадим Иванов федеральным СМИ.

Отметим, что ранее Татьяна Минина успешно выступила на квалификационном турнире в Болгарии, завоевав именную олимпийскую лицензию в Париж-2024. А затем закрепила успех, выиграв в шестой раз золотую медаль на чемпионате Европы в Сербии. Она неоднократно подчеркивала, что Олимпийские игры являются для нее главным стартом в карьере. На Играх-2020 в Токио Татьяна Минина завоевала серебряную медаль.

«По поводу информации, что все тхэквондисты не допущены на Олимпиаду в Париж… Внутри опустошение. У меня все! Спасибо за поддержку и теплые слова! Переживем!» — написала Татьяна Минина в своем телеграм-канале.

Напомним, что вчера, 16 июня, МОК на официальном сайте опубликовал список 14 российских спортсменов, которые получили нейтральный статус для выступления на Олимпиаде‑2024. Среди них не оказалось ни одного тхэквондиста.