Челябинская самбистка завоевала золото первенства Европы

Ева Огнивова победила в категории до 72 кг

В городе Хайфа (Израиль) завершились чемпионат и первенство Европы по самбо, в которых приняли участие около 500 спортсменов из 23 стран. Челябинская спортсменка Ева Огнивова завоевала золотую медаль на первенстве Европы в весовой категории до 72 кг, одержав победы в трех поединках, сообщает региональный Минспорт.

В полуфинале спортсменка, представляющая СШОР «Локомотив», взяла верх над соперницей из Беларуси. В решающем поединке Ева Огнивова уложила на обе лопатки немецкую спортсменку и завоевала титул победителя первенства Европы в категории до 72 кг. Причем финальный поединок ученицы Андрея Морозова длился всего полминуты.

«Ева, поздравляю! Мы все радуемся вашей победе. Челябинская школа самбо — одна из сильнейших в стране, и вы — ее достойная представительница. Ваш стремительный поединок, длившийся всего 30 секунд, привел к блестящему финалу. Вы, Ева, стали для нас символом подлинного спортивного мужества и несгибаемой воли к победе в условиях дискриминации российских спортсменов со стороны Запада. Мы гордимся вами и верим, что впереди еще будут новые успешные поединки и заслуженные награды мирового уровня!»— поздравил спортсменку губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В объединенном первенстве и чемпионате Европы по спортивному и боевому самбо участвовали 479 спортсменов из 23 стран. Сборная России выступила под флагом и гимном Международной федерации самбо. И выиграла 67 медалей. Из них — 58 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых.